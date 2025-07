Ravenna, litiga sull’affitto e gli scoprono un coltello a serramanico

RAVENNA. Scoppia una lite per motivi legati al canone d’affitto e i carabinieri di Russi scoprono un pluripregiudicato segnalandolo per porto di armi od oggetti atti a offendere e inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Ravenna. Tutto è partito dalla segnalazione di una lite. Quando militari sono arrivati hanno individuati i due protagonisti nel proprietario della casa e nell’inquilino, un 28enne di origine straniera. Dopo aver riportato la calma, i carabinieri hanno proceduto all’identificazione dei due uomini, riscontrando che lo straniero non aveva alcun documento. A questo punto i militari hanno deciso di accompagnarlo in caserma per i dovuti accertamenti, ma prima di farlo salire nell’auto di servizio, come da protocollo operativo, lo hanno perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 8 cm. Ulteriori approfondimenti sulla sua posizione hanno fatto emergere che lo stesso, un pluripregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti, era anche colpito da un divieto di ritorno nel Comune di Ravenna, emesso nel 2024 dal Questore di Ravenna. Per questi motivi è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria, per porto di armi od oggetti atti ad offendere e inosservanza al divieto di ritorno nel Comune di Ravenna