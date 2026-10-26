Ravenna, litiga alla stazione, fa cadere una bicicletta sui binari e mette i treni a rischio: 27enne denunciato

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando la situazione alla Stazione di Ravenna è improvvisamente degenerata. Un equipaggio in servizio ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine a causa di una violenta lite scoppiata sulla banchina tra tre stranieri. Durante il diverbio, la situazione ha assunto contorni pericolosi per la sicurezza pubblica e ferroviaria: nel corso della colluttazione, infatti, i contendenti hanno fatto cadere una bicicletta direttamente sui binari, creando un potenziale e grave rischio per la circolazione dei treni in transito.

L’intervento dei Carabinieri e il tentativo di fuga

Raccolte le descrizioni dettagliate dei coinvolti, i Carabinieri della Stazione di Ravenna Via Alberoni si sono precipitati sul posto, intercettando uno dei tre uomini nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario. Alla vista della pattuglia, il giovane ha cercato di sottrarsi al controllo allontanandosi in direzione del sottopassaggio pedonale. I militari lo hanno rapidamente raggiunto, bloccato e sottoposto alle prime procedure di identificazione.

Gli accertamenti e la violazione del foglio di via