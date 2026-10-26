Ravenna, litiga alla stazione, fa cadere una bicicletta sui binari e mette i treni a rischio: 27enne denunciato

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando la situazione alla Stazione di Ravenna è improvvisamente degenerata. Un equipaggio in servizio ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine a causa di una violenta lite scoppiata sulla banchina tra tre stranieri.
Durante il diverbio, la situazione ha assunto contorni pericolosi per la sicurezza pubblica e ferroviaria: nel corso della colluttazione, infatti, i contendenti hanno fatto cadere una bicicletta direttamente sui binari, creando un potenziale e grave rischio per la circolazione dei treni in transito.