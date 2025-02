Ravenna, lite sulla Romea, camionista punta una pistola contro il collega

Momenti di tensione nella serata di lunedì lungo la via Romea, dove una lite tra camionisti è degenerata in una minaccia con una pistola. Un’arma giocattolo in realtà, ma sufficiente a terrorizzare l’autotrasportatore “rivale”. È accaduto ormai ai confini della provincia di Ravenna, quando uno dei due conducenti ha chiamato i carabinieri spaventato dal gesto del collega, che gli aveva puntato contro l’arma durante una discussione dovuta probabilmente a una manovra di guida ritenuta scorretta. L’intervento non è passato inosservato (con lunghe code che hanno paralizzato la Statale) e si è concluso con la denuncia del camionista bloccato dalle pattuglie, un 39enne di origini venete.

Era ormai tramontato il sole quando è scattato l’allarme. I carabinieri del Radiomobile di Ravenna, in coordinamento con i colleghi di Comacchio, hanno avviato immediatamente le ricerche. Sulla base delle informazioni fornite dalla vittima, il camion sospetto è stato intercettato intorno alle 19, quasi al confine con la provincia di Ferrara, sempre lungo la Romea. Stava transitando verso Nord quando sono sopraggiunte le pattuglie, bloccando il mezzo pesante. Un intervento delicato, portato avanti con tutte le cautele dovute al sospetto che il conducente fosse armato.

I militari hanno proceduto alla perquisizione aprendo anche il rimorchio. Considerata l’ora di punta, l’operazione ha comprensibilmente creato disagi al traffico, con una colonna di auto e tir in entrambe le direzioni. L’accertamento ha portato anche al rinvenimento della pistola che, fortunatamente, si è rivelata un’arma giocattolo.

I guai per il conducente sono proseguiti quando si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, motivo per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Avviate le procedure per il sequestro dell’arma finta, mentre per l’autotrasportatore è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria, con contestuale fermo del camion.