Ravenna: lite per il sorpasso, investe un tassista e fugge

RAVENNA - Una lite in strada davanti a un’autoscuola. In pieno giorno, sotto gli occhi dei presenti, uno dei due ha investito l’altro ed è scappato. La caccia all’uomo si è conclusa in breve tempo, non appena il fuggitivo è stato contattato dall’istruttore di guida che lo ha convinto a tornare indietro, in via Cesarea. Trovato così l’investitore, è iniziata invece la ricerca dell’investito; ferito lievemente, se n’era andato a casa prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia locale lo hanno trovato grazie alla targa della sua auto, un taxi, immortalata dai testimoni vedendolo allontanarsi dopo essersi rialzato da terra. E quando hanno bussato alla sua porta per chiedergli conto di quanto accaduto pochi minuti prima, lo hanno accompagnato al pronto soccorso dove i medici lo hanno medicato con una prognosi di 15 giorni. Il bilancio dell’episodio avvenuto lunedì poco prima delle 17.30 si è concluso con la denuncia a piede libero nei confronti del conducente, un 45enne residente a Ravenna, compagno di un’amministratrice locale di un comune della provincia. Quanto alla vittima, un 27enne di origini tunisine, il suo nome è già noto alle cronache cittadine, ma in qualità di imputato alla luce di una condanna a 8 mesi e 20 giorni per stalking e violenza privata nei confronti di una collega, unica tassista donna.

