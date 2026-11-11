Ravenna, lite in strada per il clacson: scende e spacca il finestrino

Quando ha sentito suonare il clacson dell’auto dietro la sua ha perso ogni freno: con il proprio mezzo ha sbarrato la strada a chi lo seguiva, poi è sceso in strada e ha spaccato il finestrino del malcapitato, finendo per strattonarlo quando questi è a sua volta uscito dall’abitacolo. Vittima dell’episodio un 23enne di Ravenna, che a settembre ha deciso di sporgere querela per quanto avvenuto sulla Ravegnana lo scorso 4 luglio.

Ora i carabinieri della stazione di San Pietro in Vincoli hanno denunciato un uomo di 38 anni, di origini straniere e residente nel Ravennate, per i reati di violenza privata e danneggiamento ai danni di un giovane automobilista.

Le indagini scaturite dalla denuncia hanno consentito di ricostruire la vicenda, sfociata in violenza a seguito di un banale diverbio tra automobilisti.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma il giovane, mentre si trovava alla guida della propria macchina, avrebbe richiamato con il clacson un altro automobilista per una manovra ritenuta pericolosa. Quest’ultimo, infastidito dal gesto, gli avrebbe sbarrato la strada con la propria auto, impedendogli di proseguire la marcia.

L’uomo sarebbe quindi sceso dal veicolo e, raggiunta l’auto del 23enne, avrebbe infranto con un pugno il finestrino sul lato del conducente, per poi alzare le mani contro di lui.