Ravenna, lite in centro con lancio di pietre e una catena

RAVENNA. Durante la notte gli operatori della Questura di Ravenna sono intervenuti per sedare una violenta lite nel centro cittadino, nei pressi di alcuni locali pubblici.

I soggetti coinvolti sono due cittadini di nazionalità tunisina, rispettivamente di trentatré e ventitré anni; al culmine di una lite per futili motivi, uno aveva sferrato un pugno all’altro, scatenandone la reazione che culminava con una reciproca aggressione anche con il lancio di pietre e una catena.

Intervenuti sul posto, gli operatori gli operatori si avvicinavano ai due soggetti, riportandoli alla calma in attesa dell’arrivo del personale medico che prestava soccorso ad uno dei due il quale, a seguito delle ferite riportate, veniva accompagnato dal 118 presso l’Ospedale Bufalini di Cesena.

Ricostruiti i fatti, l’aggressore, con precedenti e già noto alle forze dell’ordine, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni gravi.

Nei suoi confronti, il Questore, valutatane la pericolosità, ha emesso la misura di prevenzione del cosiddetto Daspo Willy, vietandogli per la durata di tre anni l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali pubblici del centro storico.