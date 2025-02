Ravenna. Lite fra ex coniugi e nuovi compagni con martello e coltello

Un regolamento di conti “matrimoniale” a suon di martellate e coltellate. C’entra poco in questa storia la divisione dei beni. Anzi no; a dire il vero nasce proprio dagli accordi per la restituzione degli effetti personali all’ex marito la giornata di scontri e vendette terminata nel sangue nella primavera del 2022, per la quale ora sono a processo due uomini di 57 e 45 anni, chiamati a rispondere di minaccia e lesioni personali aggravate. Vittime dell’agguato andato in scena a Marina di Ravenna in via Menotti 95, sono l’ex marito della coppia in questione e la nuova compagna. Furono assaliti la sera del 14 marzo di tre anni fa sulla porta di casa finendo entrambi all’ospedale.

L’incontro davanti al Sert

La mattina stessa i due ormai ex coniugi si erano incontrati in zona ospedale, nei pressi del Sert, nonostante l’uomo avesse ricevuto in passato la misura del divieto di avvicinamento oltre all’allontanamento dalla casa familiare in seguito alle denunce sporte per maltrattamenti. Lui chiedeva la restituzione di alcuni suoi effetti personali, e stando a quanto aggiunto dalla donna, avrebbe anche provato ad abbracciarla salvo desistere alla vista del nuovo compagno, il più giovane dei due imputati.

Il “primo round”

La prima discussione sarebbe avvenuta nei pressi dell’abitazione della donna, in una frazione a Nord del Ravennate. Ma i racconti tuttavia divergono. Secondo il marito, per rispettare il divieto di avvicinamento avrebbe mandato la nuova compagna a casa della ex, ma sarebbe stata allontanata da lei e da un conoscente, il 57enne ora imputato a sua volta. La donna, dal canto suo, accusa invece l’ex coniuge di essersi presentato più volte nei pressi di casa sua e di essere stata aggredita per poi chiudersi in una stanza sentendo discutere animatamente i tre uomini, da una parte il nuovo compagno e l’amico, e dall’altra l’ex marito. Le forze dell’ordine, intervenute a più riprese avrebbero ricostruito in parte l’ingarbugliata sequenza di battibecchi. Ed è in quella circostanza che hanno messo a verbale le minacce pronunciate dal 57enne al telefono al rivale: “Io a quello lo ammazzo dopo che ha toccato me...”.

L’agguato