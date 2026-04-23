Ravenna, lezioni di guida con il simulatore: “Così si risparmia carburante”

L’esperienza di guida non si vive più solo in strada, dove automobilisti alle prime armi si devono destreggiare tra incroci, semafori e ciclisti. Per arrivare alla tanto sospirata patente arrivano anche dei simulatori di guida che possono aiutare notevolmente a muovere i primi passi. Ma soprattutto, la novità si inserisce in un contesto del tutto particolare con la crisi bellica in Medio Oriente. E così riuscire a risparmiare carburante, che sta diventando sempre più caro e oneroso, è un aspetto che passa in primo piano. «I simulatori - spiega Au.Ra Gruppo autoscuole - rappresentano una risorsa strategica perché consentono di proseguire regolarmente l’attività formativa e le esercitazioni di guida anche in presenza di eventuali criticità nell’approvvigionamento».

L’innovazione è stata annunciata in occasione della Giornata Mondiale della Terra dello scorso 22 aprile, Au.Ra Gruppo Autoscuole ha deciso di puntare sull’innovazione tecnologica per coniugare qualità della formazione, continuità didattica e sostenibilità ambientale.

Nelle sedi di Ravenna, Cervia e Cesena sono infatti già operativi simulatori di guida di ultima generazione che permettono agli allievi di apprendere e allenarsi in un ambiente sicuro, senza l’utilizzo di veicoli reali e senza consumo di carburante.

Un aspetto che assume un valore ancora più significativo in una fase internazionale delicata come quella attuale, segnata dalle tensioni in Medio Oriente, che fanno temere possibili ripercussioni anche sulla disponibilità e sul costo del carburante. In questo scenario, i simulatori rappresentano una risorsa strategica perché consentono di proseguire regolarmente l’attività formativa e le esercitazioni di guida anche in presenza di eventuali criticità nell’approvvigionamento.

Accanto a questo, c’è anche un beneficio ambientale concreto: l’utilizzo dei simulatori contribuisce infatti a ridurre le emissioni e l’inquinamento legati alla circolazione dei veicoli impiegati per le esercitazioni, offrendo un contributo coerente con il significato della Giornata della Terra e con l’esigenza sempre più attuale di adottare soluzioni sostenibili anche nel campo della formazione.

I simulatori, sviluppati da Megasim Simulators di Lugo, utilizzano un metodo di apprendimento progressivo che consente agli allievi di acquisire gradualmente le competenze fondamentali ancora prima di salire su un’auto. Dall’uso del volante alla gestione di frizione, freno e cambio, ogni fase viene esercitata e ripetuta in condizioni controllate.

La tecnologia consente inoltre di affrontare situazioni difficili o pericolose - come neve, ghiaccio, nebbia o emergenze improvvise - in totale sicurezza, migliorando la preparazione e la consapevolezza dei futuri conducenti. Un esempio concreto di come l’innovazione possa rendere la formazione più efficace, più resiliente e allo stesso tempo più attenta all’ambiente.