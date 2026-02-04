Ravenna, lezione di educazione finanziaria all’istituto tecnico Ginanni

Un’assemblea d’istituto interamente dedicata all’educazione finanziaria: è quella che hanno voluto, organizzato e realizzato studenti e studentesse dell’Istituto Tecnico Ginanni di Ravenna che con la collaborazione degli esperti della Cassa di Ravenna hanno portato un centinaio di ragazze e ragazzi in Aula magna per affrontare temi di grande attualità per la nostra società ed ancor di più per giovani di quarta e quinta superiore che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro. Gli organizzatori della giornata sono stati gli studenti e studentesse Matteo Bazzocchi, Laura Stellato, Giulio Methoxha e Giulia Mazzanti: le classi coinvolte la IV A AFM, la IV C ad indirizzo economia portuale, la V A AFM e la VB RIM. Al termine della lezione, tenuta da Alberto Pasolini, esperto di tematiche economiche e finanziarie della Cassa di Ravenna, studenti e studentesse hanno rivolto moltissime domande al relatori, sia sull’orientamento universitario da seguire, sia su risparmio e investimenti, sia sulle criptovalute e sugli errori più frequenti negli investimenti, tema questo di grande rilievo al giorno d’oggi. Partendo dalle normali definizioni di azioni, obbligazioni, fondi, piani di accumulo di capitale, criptovalute e monete digitali, Pasolini ha affrontato tutto lo spettro delle soluzioni possibili per il risparmio, confrontando anche comportamenti concreti in relazione alle situazioni di rischio ed alla disponibilità di capitale. La capacità di portare in classe tematiche complesse ma esemplificate è stato il segreto di un evento pienamente riuscito, grazie all’intraprendenza degli studenti ed al loro interesse personale per l’educazione finanziaria, tema ormai comune nel dibattito e negli interessi di ogni età. Prova ne è il fatto che, a fine lezione, alcuni studenti si sono trattenuti a discutere sui propri investimenti passati e sulle scelte fatte, a volte premianti ed altre no. L’educazione finanziaria, diventata materia obbligatoria di insegnamento dopo la conversione in legge del ‘Decreto Capitali’ è da anni proposta dalla Cassa di Ravenna, che al proposito mette a disposizione i propri esperti e collabora con la Fondazione per l’Educazione finanziaria (Feduf) promossa dall’Associazione bancaria italiana (Abi). Ma che l’iniziativa parta direttamente dagli studenti è un fatto importante, e non è la prima volta dato che già l’anno scorso gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Oriani avevano promosso un’iniziativa analoga al palasport di Ravenna.