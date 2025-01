Ravenna, legname sotto il ponte ferroviario: “Rfi pulisca con urgenza”

Ponte ferroviario sui Fiumi Uniti nuovamente ostruito da legname. Lo segnala il consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). “Il 10 novembre scorso, un ingegnere, residente a poca distanza dal Ponte Nuovo di via Romea Sud, mi trasmise, corredato da foto, il seguente messaggio: “Vorrei segnalare le condizioni dei Fiumi Uniti riprese oggi dal Ponte Nuovo. Sotto il ponte che sorpassa la linea ferroviaria Ravenna-Rimini, il fiume risulta ostruito sulla parte destra da un tronco e da altre sterpaglie varie, per cui, da profano, ritengo che la situazione sia da considerarsi allarmante o quanto meno da tenere sotto controllo, ripulendo il fiume dai tronchi”. Girai immediatamente la segnalazione al dirigente del servizio Ambiente del Comune di Ravenna, il quale mi rispose che avrebbe segnalato “la situazione all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”.

“Il peggioramento graduale della situazione, in assenza di alcun intervento - continua Ancisi - mi è stato progressivamente segnalato dallo stesso ingegnere - con mie contemporanee trasmissioni dei messaggi al dirigente comunale del servizio Ambiente - il 22 novembre, il 6 dicembre e il 9 gennaio (“si e’ ormai creata una barriera che, secondo me, più passa il tempo e più sarà difficile da rimuovere”). Il 14 gennaio, il suddetto dirigente ha risposto così: “Abbiamo noi stessi proceduto a segnalare l’accumulo all’Agenzia Regionale e a RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Quest’ultima deve procedere alla sua rimozione, come stabilito dalle norme di concessione idraulica relativa ai ponti. Ritengo che l’accumulo vada rimosso al più presto soprattutto per evitare che altro materiale si accatasti per l’ostruzione già creata dal legname presente in loco”. Alla mia replica: “Forse l’Agenzia dovrebbe diffidare RFI a procedere?”, il dirigente mi ha notificato che “da informazioni assunte, l’Agenzia ha già scritto a RFI chiedendo di rimuovere il materiale”.

Finché lunedì scorso, 20 gennaio, Emanuela Sanzani, consigliera territoriale di Lista per Ravenna, mi scrive, senza conoscere questo mio carteggio, allegando la foto della situazione attuale qui riprodotta: “Questo è il ponte della ferrovia che passa sopra ai Fiumi Uniti. Guarda quanti tronchi impediscono il flusso dell’acqua”.

Sembra dunque l’ora di procedere verso RFI imponendo il rispetto della concessione idraulica che le è stata rilasciata dalla pubblica amministrazione, nel caso la competente Agenzia della Regione, così come si fa quando sono cittadini semplici a trasgredire le norme che dovrebbero rispettare. Chiederlo, senza ottenerlo, ormai da due mesi, ponendo a repentaglio la sicurezza idraulica di un territorio urbano che l’Agenzia stessa dovrebbe tutelare, non è ulteriormente sopportabile.

Propongo pertanto al sindaco di Ravenna facente funzioni di intervenire presso l’Agenzia perché diffidi RFI a ripulire con urgenza le arcate del ponte ferroviario sui Fiumi Uniti, salvo procedere per via giudiziaria in caso di ulteriore inadempienza.