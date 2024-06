Ravenna, legato in classe durante le prove di evacuazione. Studente finisce all’ospedale

Durante le prove di evacuazione è stato legato ai polsi da un compagno di classe. Alcuni giri di nastro isolante, talmente stretti che non solo non è stato in grado di liberarsi autonomamente, ma le mani gli si sono gonfiate al punto che lo “scherzo” - se così lo vogliamo chiamare - si è concluso al pronto soccorso. L’episodio risale al 22 maggio scorso ed è avvenuto in una scuola media del forese ravennate. Lo si apprende solo ora, perché è stato riportato in una lettera firmata da alcuni genitori e recapitata sia alla dirigente scolastica dell’istituto, sia al Provveditorato di Ravenna. Non si parla solo del fatto specifico, ma di una lunga serie di episodi di bullismo avvenuti nel corso di tutto l’anno scolastico e che hanno comportato numerosi provvedimenti disciplinari che tuttavia - lamentano preoccupati gli autori della missiva - pare non abbiano sortito alcun effetto. E così, ieri, al suono della campanella di fine scuola, mamme e papà di una classe prima hanno tirato un sospiro di sollievo.