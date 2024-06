Ravenna, le magliette gialle al lavoro per rigenerare le panchine al parco John Lennon

Fra gli innumerevoli laboratori avviati quest’anno nell’ambito del progetto Lavori in Comune 2024 – organizzato dal Comune di Ravenna, assessorato al Decentramento, se ne è svolto uno in alcune aree verdi del centro città: “Rimbocchiamoci le maniche al Parco John Lennon” dal 17 al 21 giugno. Le magliette gialle iscritte a questo laboratorio, Luigi, Chiara, Giulia, Pietro, Manuel e Maia, si sono impegnate per rigenerare le panchine del Parco John Lennon, del Parco Dian Fossey e di via Lago di Bolsena.

Il gruppo di volontari è stato coadiuvato dai tutor Araldo Baccherini e Lucio Russo, ma, in particolare, dal presidente del Consiglio territoriale, Valeriano Savoia, che con pazienza e competenza ha trasmesso ai ragazzi le tecniche adatte a svolgere l’intervento nel migliore dei modi. L’operato dei ragazzi e delle ragazze non è passato inosservato e alcuni cittadini di passaggio ha portato loro da bere, come segno di gratitudine per il lavoro svolto.