Ravenna, le luci di Natale si accendono il 27 novembre, Capodanno con Studio Delta e Joe Di Brutto

Torna la magia del Natale a Ravenna. Il programma prenderà il via venerdì 27 novembre con l’accensione delle luminarie natalizie, realizzate da Seghieri S.r.l. per il Comune di Ravenna. Il progetto, ispirato alle stelle marine, nell’anno della Capitale italiana del mare, è sviluppato secondo un criterio di uniformità stilistica e compositiva.
Domenica 29 novembre alle 17.30 sarà inaugurato il tradizionale albero di Natale, un abete bianco proveniente dalle Dolomiti del Brenta, in particolare da un’area in cui era già programmato un intervento di abbattimento selettivo. L’albero è stato donato dal Comune di Andalo (Trento), rinnovando una tradizione nata dalla storica amicizia tra le due comunità.
“Il Natale è un momento in cui una città ritrova e rinnova il piacere di stare insieme. Il nuovo allestimento di piazza del Popolo nasce con questa ambizione: essere non soltanto un luogo da visitare, ma uno spazio da vivere, attraversare e condividere, nel quale trovino posto anche la creatività e l’impegno delle associazioni del territorio - dichiara l’assessore a Turismo, commercio politiche culturali Fabio Sbaraglia - Accanto a questa novità, abbiamo costruito un programma che mette insieme linguaggi e occasioni diverse, dalla musica agli spettacoli per le famiglie, dagli appuntamenti culturali alla festa di Capodanno, fino al tradizionale concerto gospel del primo gennaio. L’obiettivo è coinvolgere il centro storico nella sua interezza, valorizzando i suoi luoghi e creando occasioni per cittadini e visitatori di incontrarsi e riscoprire la città in un’atmosfera speciale. Un ringraziamento va a tutti i soggetti, agli operatori, alle associazioni e ai partner che hanno contribuito alla realizzazione del programma. È grazie a questa collaborazione che il Natale può diventare un progetto condiviso, capace di restituire il senso più autentico delle festività: quello dello stare insieme”.