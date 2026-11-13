Ravenna, le luci di Natale si accendono il 27 novembre, Capodanno con Studio Delta e Joe Di Brutto

“Il Natale è un momento in cui una città ritrova e rinnova il piacere di stare insieme. Il nuovo allestimento di piazza del Popolo nasce con questa ambizione: essere non soltanto un luogo da visitare, ma uno spazio da vivere, attraversare e condividere, nel quale trovino posto anche la creatività e l’impegno delle associazioni del territorio - dichiara l’assessore a Turismo, commercio politiche culturali Fabio Sbaraglia - Accanto a questa novità, abbiamo costruito un programma che mette insieme linguaggi e occasioni diverse, dalla musica agli spettacoli per le famiglie, dagli appuntamenti culturali alla festa di Capodanno, fino al tradizionale concerto gospel del primo gennaio. L’obiettivo è coinvolgere il centro storico nella sua interezza, valorizzando i suoi luoghi e creando occasioni per cittadini e visitatori di incontrarsi e riscoprire la città in un’atmosfera speciale. Un ringraziamento va a tutti i soggetti, agli operatori, alle associazioni e ai partner che hanno contribuito alla realizzazione del programma. È grazie a questa collaborazione che il Natale può diventare un progetto condiviso, capace di restituire il senso più autentico delle festività: quello dello stare insieme”.

Domenica 29 novembre alle 17.30 sarà inaugurato il tradizionale albero di Natale, un abete bianco proveniente dalle Dolomiti del Brenta, in particolare da un’area in cui era già programmato un intervento di abbattimento selettivo. L’albero è stato donato dal Comune di Andalo (Trento), rinnovando una tradizione nata dalla storica amicizia tra le due comunità.

La grande novità del Natale 2026 sarà “La nuova storia del Natale a Ravenna” in piazza del Popolo, dal 28 novembre al 6 gennaio, a cura di Gebr. Weger snc di Weger Markus & Wilhelm (San Giovanni - Valle Aurina BZ), promossa dal Comune di Ravenna. Un nuovo spazio di incontro e condivisione che avrà come tema “Intrecci”. L’allestimento, ideato per integrarsi con rispetto e armonia nel contesto architettonico della piazza, ospiterà casette espositive in legno, progettate per garantire solidità, accessibilità e accoglienza. La proposta commerciale offrirà una selezione di prodotti tirolesi e creazioni particolari, affiancata da uno spazio dedicato alla solidarietà. Il tutto sarà arricchito da piante provenienti da coltivazioni sostenibili e controllate dell’Alto Adige, mentre sopra la piazza una suggestiva distesa luminosa, il “Cielo di stelle”, creerà un’atmosfera avvolgente, con un’illuminazione a luce calda progettata all’insegna dell’attenzione ai consumi energetici.

Il cuore partecipativo di piazza del Popolo sarà il “Grande Intreccio del Natale”, a cura di Riccardo Ricci Petitoni, un percorso che si svilupperà tra dicembre e gennaio attraverso cinque sezioni tematiche: l’ “Intreccio delle Voci”, l’ “Intreccio dei Fili”, l’ “Intreccio del Mosaico”, l’ “Intreccio delle Onde” e l’ “Intreccio del Racconto”. Ogni sezione sarà animata da laboratori e attività realizzati con il coordinamento di Tralenuvole Aps, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, chiamate a interpretare e sviluppare i diversi temi attraverso esperienze creative e collettive. Da ciascun percorso nascerà un’opera condivisa: cinque creazioni che diventeranno i “Cinque Doni del Natale”, testimonianza concreta della partecipazione e della creatività della comunità e parte integrante dell’allestimento della piazza.

La piazza aprirà sabato 28 novembre, mentre domenica 29 novembre, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale prevista alle 17.30, sarà protagonista di un evento inaugurale itinerante, pensato per coinvolgere il centro storico e i suoi borghi, accompagnando progressivamente il pubblico verso piazza del Popolo. A partire indicativamente dalle 16, una marching band diretta e coordinata da Alessandro Scala si muoverà in due gruppi distinti: uno dal borgo San Rocco e l’altro dal borgo San Biagio, nella zona di porta Adriana. I due cortei attraverseranno le vie del centro per ritrovarsi all’unisono in piazza del Popolo, dove entreranno insieme in parata. Ad accoglierli sarà un coro di impostazione gospel, in collaborazione con la scuola di musica To Be Choir, con la direzione artistica di Valentina Cortesi. Le voci del coro si intrecceranno con quelle degli strumenti della band in un breve brano natalizio, dando vita a un momento musicale condiviso.

Tra gli appuntamenti dedicati al pubblico di tutte le età ci saranno anche i tradizionali spettacoli di burattini di Massimiliano Venturi, che porteranno in centro storico il fascino e la vivacità del teatro di figura.