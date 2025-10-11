Ravenna, le imprese nella giungla fiscale: libere dalle tasse soltanto a luglio

Pagano troppo, da troppo tempo. Le piccole imprese italiane, anche quelle della provincia di Ravenna, continuano a lavorare fino a luglio solo per saldare il conto con il fisco. È quanto emerge dal settimo Osservatorio “Comune che vai, fisco che trovi”, presentato giovedì sera da Cna Ravenna, un’analisi che fotografa la pressione fiscale sulle imprese nei diversi territori, mettendo in luce criticità strutturali e disuguaglianze.
A introdurre i lavori è stato Matteo Leoni, presidente di Cna territoriale di Ravenna: «Nonostante i progressi degli ultimi anni, le piccole imprese italiane continuano a sostenere un carico fiscale tra i più elevati d’Europa». Il Total Tax Rate nazionale, che nel 2012 era al 64,5%, è sceso al 52,3% nel 2024, ma resta ancora distante dalla media europea del 40%.
A livello locale, la situazione è eterogenea: Faenza si attesta al 50,4%, Ravenna al 52,1%, Lugo al 52,4%, mentre Cervia raggiunge il 55,1%. Questo significa che il “giorno della liberazione fiscale” arriva il 2 luglio a Faenza, il 9 a Ravenna, il 10 a Lugo e solo il 20 di quel mese a Cervia. «Il sistema fiscale italiano resta iniquo e complesso» ha detto Leoni, rilanciando la necessità di completare la riforma fiscale, abbattere l’Irap, semplificare gli adempimenti e rimuovere oneri impropri come il reverse charge e lo split payment.