Ravenna. Le guide turistiche lanciano una raccolta fondi per la pubblicazione di “Ravenna rivelata”

Un gruppo di nove guide turistiche professioniste, composto da Elisa Emaldi, Manuela Farneti, Manuela Guerra, Maria Grazia Lenzi, Ilaria Lugaresi, Anna Missiroli, Luana Piccinini, Cristiana Zama e Serena Zecchini, ha ideato il progetto editoriale “Ravenna rivelata”. Non si tratta di una tradizionale guida turistica, ma di un volume documentato nato dall’esperienza sul campo, strutturato per rispondere in modo puntuale alle domande e alle curiosità che i visitatori rivolgono più frequentemente durante i percorsi guidati. Il progetto, interamente al femminile, si concentra sugli edifici del quinto e sesto secolo e intende anche ricordare il trentennale del riconoscimento UNESCO dei monumenti paleocristiani della città, ricorrente proprio quest’anno.

Il volume, che conterrà circa 200 pagine corredate da illustrazioni a colori in un formato pratico per la consultazione, è strutturato in due parti principali. La prima sezione introduce il contesto storico della Ravenna antica e della sua Chiesa, approfondisce la tecnica del mosaico e la simbologia cristiana di flora e fauna, e traccia le biografie di figure chiave dell’epoca come Onorio, Galla Placidia, Teodorico, Giustiniano e Teodora. La seconda parte esamina dodici monumenti cittadini, affiancando alla descrizione storica una serie di domande e risposte dedicate a dettagli specifici e curiosità sulle decorazioni.

Per sostenere i costi vivi di stampa e consentire la pubblicazione del libro entro il prossimo mese di novembre, le autrici hanno avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. La raccolta fondi rimarrà attiva fino al 16 agosto ed è raggiungibile direttamente all’indirizzo web www.produzionidalbasso.com/project/una-guida-per-ravenna/.