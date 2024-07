Ravenna, le celebrazioni per Sant’Apollinare - Gallery

A Ravenna è il giorno della festa del patrono. Oggi, 23 luglio, le diocesi dell’Emilia-Romagna celebrano la festa liturgica di Sant’Apollinare, primo evangelizzatore e protettore della nostra regione. Secondo la tradizione Apollinare, che fu il primo vescovo di Ravenna e che simbolicamente è riconosciuto come il primo evangelizzatore del nostro territorio, era originario di Antiochia, la città nella quale lo stesso apostolo Pietro per alcuni anni aveva esercitato la sua opera di evangelizzazione, prima di giungere a Roma, e del quale si dice che lo stesso Apollinare fosse discepolo. Questa mattina alle 10.30 si è celebrata la messa in duomo.