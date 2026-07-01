Ravenna, le Brigate del Lavoro della Flai Cgil nei campi contro lo sfruttamento dei braccianti VIDEO

In missione con cappellini di paglia, pettorine e borse termiche alla mano. Anche quest’anno, le Brigate del Lavoro della Flai Cgil sono scese tra i frutteti delle province del territorio per sensibilizzare e contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei braccianti agricoli. Questa mattina, tra Sant’Antonio e Reda, le squadre hanno incontrato i proprietari e lavoratori distribuendo gadget firmati Cgil, brick d’acqua e volantini. Con loro anche alcuni rappresentanti delle istituzioni comunali - tra cui l’ufficio immigrazione - e dell’associazione Libera. Nel corso delle visite non sono state riscontrate irregolarità.