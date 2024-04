Ravenna, le allieve estetiste fanno pratica al centro per anziani

Una volta a settimana 12 studentesse dell’Accademia dell’Estetica e del Benessere di Ravenna, gestita dallo Ial Emilia-Romagna, si recano alla Rosa dei Venti (complesso multifunzionale per anziani) per offrire manicure, trucco o messa in piega agli ospiti. Il progetto, su base volontaria, ha coinvolto finora una trentina di allieve e ha un triplo vantaggio: rende felici e “più belli” gli anziani ospiti della struttura, dà la possibilità alle giovani studentesse della scuola di esercitarsi e fare pratica, crea relazioni e solidarietà tra persone di generazioni molto diverse.

«Impatto positivo»

«Quando ci è stato proposto questo progetto abbiamo detto subito di sì, senza esitare - raccontano i coordinatori della Rosa dei Venti Claudio Proni e Eugenio Migliavacca -. Sapevamo che avrebbe avuto un impatto positivo sui nostri ospiti e così è stato. Mentre all’inizio erano un po’ restii a provare, adesso sono loro a chiedere ‘oggi arrivano le ragazze?’ e il numero di volontari è cresciuto. Abbiamo donne ma anche uomini, pronti a rilassarsi per qualche ora e a lasciare che qualcuno si prenda cura di loro. Inoltre è anche un bel momento di socializzazione e di scambio che arricchisce da entrambi i lati».

Progetto fino fine a maggio

Il progetto, iniziato a gennaio, andrà avanti fino alla fine di maggio. «L’idea ci è venuta dopo aver sperimentato il successo di analoghe iniziative sporadiche in altre strutture residenziali del territorio - racconta il direttore dello Ial di Ravenna Filippo Pilandri -. Da lì abbiamo pensato a un progetto più strutturato e continuativo. La collaborazione con la Rosa dei Venti è stata molto efficace e ci ha permesso di organizzare il tutto senza problemi. Un ringraziamento speciale va poi ai nostri docenti e ai coordinatori delle attività formative che supportano il progetto e accompagnano le studentesse nei loro pomeriggi alla Rosa dei Venti».