Ravenna, lavori sul ponte di via Stradone a Porto Fuori: prorogata la chiusura della Classicana

A causa del protrarsi dei lavori realizzati da Anas al ponte in via Stradone a Porto Fuori (cavalcavia sulla SS 67 “Tosco-Romagnola”), la via Classicana, in corrispondenza del ponte, resterà chiusa al traffico anche dalle 18 di questa sera alle 7 di domani mattina, venerdì 25 ottobre. Qualora Anas non terminasse l’intervento e si rendesse necessario proseguire i lavori la chiusura riguarderà anche domani, dalle 18 alle 7 di sabato 26.

Si ricorda che le corse di linea 1 subiranno alcune modifiche. L’ultima corsa della giornata per Porto Fuori partirà alle 17:20 di oggi e di domani dal Cinema City. Le corse successive subiranno l’interruzione in via Foglia, mentre quelle in direzione Porto Fuori – via Macrelli partiranno dalla fermata “Foglia-Sala” in via Foglia, così come le prime corse del mattino da Porto Fuori “3 Laghi”.

Nelle mattinate di venerdì e sabato la corsa delle 6:46 da Porto Fuori “3 Laghi” partirà alle 7:03 dalla fermata “A. Milizia fronte Chiesa” in via Antica Milizia ed effettuerà poi il percorso regolare, mentre quella delle 6:54 partirà alle 7:00 dalla fermata “Pazzaglia” per transitare in via Macrelli ed effettuare il percorso regolare.

Si ricorda inoltre, che per tutto il periodo dei lavori, iniziati lo scorso 19 ottobre, saranno soppresse le fermate della linea 1 285 «Margotti» e 287 «Stradone PL» in via Stradone, in direzione Ravenna FS. In alternativa, in via Stradone, direzione Ravenna FS, si potranno utilizzare le fermate sul lato opposto delle corse di linea 1 per Porto Fuori.