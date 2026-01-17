Ravenna, lavori stradali per 750mila euro: ecco le vie interessate

Le vie Val Venosta, Val Brembana, Val di Fiemme e un primo tratto di via Val Pusteria sono al centro del progetto di riqualificazione approvato dalla giunta di Ravenna. Si tratta di un valore dei lavori pari a 750mila euro.

Il progetto nasce dall’esigenza di ristrutturare le sedi stradali migliorando la viabilità e garantendo, col rifacimento di marciapiedi di larghezza adeguata, la circolazione in sicurezza all’utenza debole.

“E’ un progetto importante – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – che si inserisce nel quadro generale di miglioramento delle condizioni della nostra rete viaria”.

Le strade dove verrà realizzato l’intervento, presentano, per buona parte della lunghezza, marciapiedi sterrati e inghiaiati di larghezza variabile inferiore a 1,5 metri, con cordonature danneggiate. Anche le sedi stradali presentano tratti bisognosi di essere ripristinati. Pertanto la finalità dei lavori è quella del miglioramento della qualità del servizio offerto in termini di funzionalità operativa e della sicurezza della circolazione della rete esistente attraverso interventi di adeguamento da attuare secondo un insieme di azioni coordinate.