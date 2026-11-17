RAVENNA - Quasi 71 milioni di euro di investimenti nel prossimo triennio, dei quali circa 39 milioni destinati alla manutenzione, all’adeguamento e al rifacimento dei ponti. È quanto prevede il programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029 adottato dalla Provincia di Ravenna, che mette in calendario opere per complessivi 70,8 milioni di euro. Una programmazione che conferma in larga parte gli interventi già inseriti nel precedente piano, concentrando le risorse sulla sicurezza della rete stradale e degli edifici scolastici. La quota più consistente degli investimenti è prevista nel 2027, con 46 milioni di euro, mentre nel 2028 e nel 2029 sono programmati rispettivamente 12,4 e 12,3 milioni.

I ponti

È proprio la manutenzione degli attraversamenti stradali a rappresentare uno dei capitoli principali del piano, con interventi distribuiti in tutto il territorio provinciale ma particolarmente concentrati nella collina faentina. Tra le opere economicamente più rilevanti figurano quelle lungo la Casolana, dove sono previsti quasi 4 milioni di euro per il ponte del Cantone sul Senio e 3,8 milioni per quello del Cozzo, entrambi nel territorio di Casola Valsenio. Sempre lungo la Casolana sono programmati 1,9 milioni per il ponte sul rio Mercatale e altrettanti per quello sul Senio nell’abitato di Riolo Terme.

A Brisighella sono previsti 4 milioni di euro per l’adeguamento del ponte sul rio Bagno, a Fognano, lungo la Brisighellese. Sulla stessa arteria figurano interventi per il ponte della Castellina sul Lamone, da 1,045 milioni, e per un altro attraversamento del Lamone, da circa 947mila euro. Si aggiungono lavori di manutenzione straordinaria sui ponti in muratura.

Gli investimenti riguardano anche la pianura. Per il ponte sul Lamone lungo la provinciale 20 Rugata-Madrara sono previsti 2,17 milioni di euro, mentre 1,3 milioni sono destinati al rifacimento dei ponti sul canale Circondario delle Saline di Cervia. Altri 1,67 milioni riguardano il ponte sul Santerno lungo la provinciale 21 delle Ripe, al confine con il territorio bolognese.

Nel programma figurano inoltre 1,35 milioni per il ponte sul Lamone lungo la provinciale 56 Canaletta e di Sarna, 1,045 milioni per quello sul Montone lungo la Godo-San Marco e interventi sui ponti di Tebano e Rivacciola, entrambi sul Senio. Sono inoltre previsti 4,9 milioni per il rifacimento o adeguamento di ponti a una campata sulle arterie extraurbane secondarie e ulteriori risorse per la manutenzione di attraversamenti e cavalcaferrovia. Non tutte le opere comportano una ricostruzione: in diversi casi si tratta di adeguamenti statici e sismici o manutenzioni straordinarie. Accanto agli interventi sui ponti, la Provincia conferma un programma continuativo di manutenzione delle strade. Per le pavimentazioni sono previsti circa 2,66 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, ai quali si aggiungono altri 2,87 milioni all’anno per la manutenzione straordinaria della rete provinciale.

Le scuole

L’altro grande capitolo riguarda l’edilizia scolastica. A Lugo sono previsti due stralci per il liceo Ricci Curbastro, con l’annessa sezione Trisi-Graziani, per complessivi 4,48 milioni di euro. A Faenza figurano 2,46 milioni per il secondo stralcio dell’adeguamento sismico dell’istituto Oriani e 470mila euro per la riqualificazione igienico-sanitaria e il completamento delle opere di miglioramento sismico del liceo Torricelli-Ballardini.

A Ravenna sono programmati 1,85 milioni per l’adeguamento e il miglioramento sismico della succursale di via Pietro Alighieri del liceo artistico Nervi-Severini, mentre a Riolo Terme sono previsti 1,3 milioni per il miglioramento sismico della succursale dell’istituto alberghiero Artusi.