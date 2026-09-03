Ravenna, lavori in via Ravegnana: i percorsi alternativi

Oggi, giovedì 3 settembre, e domani, venerdì 4, vengono realizzati lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in via Ravegnana. Oggi è in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, nel tratto compreso fra la rotatoria all’intersezione tra via Ravegnana e via Bassano del Grappa e il civico 90. Il tratto di via Ravegnana compreso fra via Doberdò e via Bassano del Grappa è a fondo chiuso, con divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto residenti e diretti alle attività presenti. I veicoli provenienti dalla zona della Questura e da via Ravegnana e diretti verso borgo San Rocco sono deviati lungo viale Gramsci, via Bassano del Grappa, via Ortigara e via Fiume Avisio, il cui senso di marcia è stato invertito nel tratto tra via dei Partigiani e via Ravegnana. Inoltre il tratto di via Ravegnana compreso tra il civico 90 e via Fiume Avisio è temporaneamente a doppio senso di circolazione, con divieto di transito per tutti i veicoli eccetto residenti e diretti alle attività presenti.

Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, la chiusura di via Ravegnana interesserà il tratto compreso tra la rotatoria Irlanda e via Bassano del Grappa.

I veicoli provenienti dalla zona della Questura e via Ravegnana e diretti in zona Borgo San Rocco saranno deviati in viale Gramsci, via Bassano del Grappa, via Ravegnana.

Sarà consentito il transito dei veicoli dei residenti e diretti alle attività. Infine verrà istituito il doppio senso di circolazione e divieto di transito, eccetto residenti, in Via Doberdò, nel tratto compreso fra via Ravegnana e via Palmanova.