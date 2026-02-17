Ravenna, lavori in via Baiona: accordo tra Comune e Autorità Portuale

A Ravenna il necessario intervento di manutenzione straordinaria del tratto cosiddetto “camionabile” di via Baiona, quello di oltre due chilometri tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda sulla ferrovia in corrispondenza di Alma Petroli, è al centro di un accordo di programma tra Comune e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro – settentrionale, approvato dalla giunta nella seduta di oggi, martedì 17 febbraio, e sottoscritto questo pomeriggio dal sindaco Alessandro Barattoni e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale Francesco Benevolo nella sede dell’Adsp.

Si tratta di un intervento da 1,5 milioni di euro individuato come prioritario nell’ambito del tavolo tecnico che Comune e Adsp hanno costituito. Gli obiettivi che si intendono perseguire con la sua realizzazione sono infatti quelli della salvaguardia della sicurezza delle persone che percorrono quel tratto di strada e del miglioramento della circolazione lungo un’arteria che ricade a pieno titolo all’interno dell’ambito portuale e costituisce di fatto l’unico accesso alle banchine e agli stabilimenti sulla sinistra del canale Candiano.

“Con questo accordo iniziamo a concretizzare quanto stabilito nel Protocollo di intesa sottoscritto con il Comune a dicembre 2024 in materia di coordinamento e raccordo degli strumenti di pianificazione nell’ambito portuale – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Benevolo - la gestione della rete viaria era uno dei punti rilevanti di quell’accordo considerando che l’ultimo miglio viario e ferroviario sono strategici per la competitività del nostro scalo. Oggi con questa firma, inoltre, confermiamo la priorità per la sicurezza delle infrastrutture individuata dal tavolo tecnico recentemente istituito tra Autorità di Sistema Portuale, Comune, rappresentanze sindacali e RLS di sito, anche grazie al lavoro di mappatura delle criticità riscontrabili nell’ambito portuale realizzato congiuntamente nei mesi scorsi”.

“L’intento comune - commenta il sindaco Alessandro Barattoni - è quello di realizzare un intervento organico su una strada che non può essere gestita con la semplice manutenzione ordinaria, assicurando migliori condizioni di sicurezza ed efficienza alla principale arteria di accesso alle banchine e agli insediamenti produttivi lungo la sponda sinistra del Candiano. Il dialogo continuo tra Comune e Autorità Portuale consente questa importante operazione, che riguarda la sicurezza e la capacità competitiva di un comparto fondamentale per la crescita economica della città. Gli uffici comunali - aggiunge il sindaco - stanno inoltre lavorando a due interventi di manutenzione straordinaria da 200 mila euro l’uno su diversi tratti di via Canale Magni che inizieranno nei prossimi mesi. A fine marzo Autorità di Sistema Portuale terminerà i lavori di cold ironing in via Baiona e la ditta eseguirà i primi interventi di ripristino che solo dopo l’assestamento della strada potranno essere realizzati in modo definitivo. In tarda primavera sarà infine previsto un intervento nei punti più danneggiati”.