Ravenna, “Lavori in Comune 2025”: due laboratori molto speciali per le magliette gialle

Fra i numerosi laboratori avviati quest’anno, nell’ambito del progetto Lavori in Comune 2025, c’è quello denominato “Portami con te” per la realizzazione di cuscini terapeutici e borsine portadrenaggio destinati a pazienti oncologici e malati di Alzheimer.

Sono all’opera per realizzarli le Magliette gialle dei due laboratori dedicati: Aurora A., Aurora C., Aurora S., Anna Carolina, Arianna, Eleonora, Elisa, Francesca, Ilaria, Maia, Nicole, Sara, coadiuvate dalle tutor Adriana, Anna, Liberata, Meri e Serena, volontarie della Banca del Tempo.

I manufatti saranno ufficialmente consegnati in autunno ai pazienti nelle case Protette Pallavicini-Baronio, Galla Placidia e Garibaldi e al reparto di oncologia dell’Ospedale di Ravenna.

L’assessora al Decentramento, Federica Moschini, ha fatto visita alle ragazze impegnate nelle due attività e si è complimentata per gli utili e bei lavori realizzati, e anche con le tutor della Banca del Tempo per la loro attività di volontariato e per la passione che riescono a trasmettere alle giovani generazioni.

Il progetto Lavori in Comune 2025 è organizzato dal Comune, assessorato al Decentramento e, nel caso specifico, in collaborazione con la Banca del Tempo.