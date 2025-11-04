Ravenna, lavori Anas alle statali 16 e 67: incontro pubblico a Madonna dell’Albero

Grande partecipazione, ieri sera, al Bronson di Madonna dell’Albero, in occasione dell’appuntamento nei territori voluto dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, per un confronto diretto con cittadini e residenti su temi di interesse della località. Al centro dell’incontro gli interventi di Anas sulle strade statali 16 e 67. Presenti, oltre al sindaco, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Cameliani e l’ingegnera Annalisa Lamberti, responsabile Area Nuove Opere di Anas, insieme ad alcuni colleghi, tecnici dell’azienda, che sono entrati nel merito dei lavori.
“Abbiamo scelto di incontrarci a Madonna dell’Albero – ha esordito il sindaco – perché questo luogo, messo a dura prova negli scorsi mesi da diversi cantieri, rappresenta una sorta di crocevia che interessa più località, da Mezzano per quanto riguarda l’area Nord, a Savio, fino a Porto Fuori; da qui passano anche i mezzi diretti al Porto. Ci premeva, insieme ad Anas, incontrare la cittadinanza per fare il punto sui cantieri, e già da ora do appuntamento alla primavera del prossimo anno per verificare, insieme, quello che è stato fatto”.