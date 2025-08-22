Ravenna, lavori alla statale Adriatica: sottopasso di Madonna dell’Albero chiuso dal 25 agosto al 3 settembre

A Ravenna proseguono i lavori di Anas sulla statale 16 Adriatica. Nei prossimi giorni interesseranno il tratto in corrispondenza del sottopasso di Madonna dell’Albero, che per questo motivo dovrà essere chiuso al transito veicolare, su richiesta della ditta che lavora per Anas, dal 25 agosto al 3 settembre.

Il tratto di strada interessato dalla chiusura sarà quello tra il civico 51 di via Cella (dopo l’incrocio con via Fratelli Chiari) e l’incrocio tra via Cella e via 56 Martiri. Nel tratto tra il civico 51 e lo stradello di accesso ai civici 31/39 di via Cella il divieto di transito varrà per tutti i veicoli eccetto autorizzati (residenti, domiciliati e diretti alle proprietà private; veicoli di emergenza e pronto intervento, automezzi Hera per operazioni di pulizia e raccolta rifiuti, automezzi Enel, Hera, Telecom e altri gestori di servizi di interesse pubblico per operazioni di emergenza). Nel tratto tra lo stradello di accesso ai civici 31/39 di via Cella e l’incrocio tra via Cella e via 56 Martiri il divieto di transito varrà per tutti i veicoli. Rimane transitabile a pedoni e biciclette il sottopasso pedonale di via Cella, situato in corrispondenza delle scuole primarie.

E la linea bus 3 di Start Romagna Madonna dell’Albero – Ravenna e viceversa è ancora attiva con capolinea in via Cella 2, davanti alla trattoria Minghina – ex hotel Classicano. Per tutti i dettagli: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-deviazioni-linea-3-dal-17-luglio/