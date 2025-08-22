Ravenna, lavori alla statale Adriatica: sottopasso di Madonna dell’Albero chiuso dal 25 agosto al 3 settembre

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che per facilitare gli spostamenti da Madonna dell’Albero a Ravenna e viceversa, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 è attivo il trasporto a chiamata con fermate in via Cella bivio via Biagi, via Cella bivio via Grassi, via Berlinguer, viale Randi (ospedale), via Fiume Montone Abbandonato (Cmp). Le tariffe sono le stesse del trasporto pubblico locale ordinario, comprese le zone tariffarie e gli abbonamenti. È possibile prenotare la corsa tramite l’app gratuita SHOTL scaricabile da App Store e Google play. Per maggiori informazioni: Gamberini G. &amp; C. s.a.s. tel. 0544/461675.