Ravenna, lavori al via: nuovo quartiere di servizi su 70mila mq lungo il canale Lama

RAVENNA - Gli escavatori e le ruspe si sono messi in moto nei giorni scorsi per realizzare i lavori e costruire il nuovo complesso che nascerà tra il canale Lama e viale Europa, di fianco al Pala De André. Un progetto che lo scorso anno fu piuttosto discusso in Comune, con il Movimento 5 Stelle che votò contro l’edificazione del lotto, dalla misura complessiva di 70mila metri quadrati. Una superficie che equivale a dieci campi da calcio. Vi sorgerà un polo funzionale che prevede le destinazioni direzionale, commerciale, pubblici esercizi, usi sociosanitari e sportivi distribuiti su circa 14mila metri quadri. Sono previste anche fasce verdi, con percorsi ciclopedonali, che andrà a completare l’area antistante il Pala De Andrè e il costruendo palazzetto dello sport. Il progetto prevede infatti anche un parcheggio su via Canale Molinetto, destinato soprattutto ad essere utilizzato per il nuovo palasport.

L’articolo completo sul Corriere Romagna oggi in edicola