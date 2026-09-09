Ravenna, lasciano il cane in auto: turisti tedeschi rintracciati e multati

RAVENNA. Due turisti tedeschi avevano lasciato il loro cane in macchina, sotto il sole, per andare a fare un giro a Ravenna. Ma la Polizia locale, anche grazie alle telecamere, li ha trovati e sanzionati. Non solo per il cane, ma anche per sosta irregolare, dato che l’orario del parcheggio era andati oltre il termine indicato nel ticket. E’ accaduto ieri alle 14 in Viale Farini, quando ai vigili è arrivata la segnalazione di un simil-maremmano rimasto solo nell’abitacolo. Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dei proprietari e grazie al supporto della sezione tecnica, che ha analizzato le telecamere, è stato possibile ricostruire i movimenti dei due turisti. Alle 17, trovati nel centro storico, i turisti sono stati riportati all’auto e alla proprietaria dell’animale è stata contestata la violazione prevista dal Regolamento comunale sul benessere animale (150 euro), che vieta espressamente di lasciare i cani soli e incustoditi all’interno dei veicoli a motore. Sul posto è intervenuto anche il veterinario dell’Ausl per gli accertamenti sanitari. Il personale di Azimut, fatto intervenire dalla Polizia locale, ha sanzionato il veicolo per la sosta irregolare.