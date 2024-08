Il Comune ha beneficiato di un generoso lascito testamentario, ma ora gli eredi del benefattore aspirano a tornare in possesso dei beni. La disputa sarà affidata al tribunale di Ravenna. Gli eredi chiedono “la risoluzione di un legato testamentario per asserito inadempimento – si legge nella delibera di Palazzo Merlato -, con riconoscimento del diritto di proprietà in favore dei beni immobili siti nel comune di Ravenna”.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola