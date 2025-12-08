Ravenna, lancia il cane dall’auto in corsa sulla statale Romea

Lo hanno trovato nascosto sotto un rimorchio. Vivo, ma terrorizzato. L’auto dalla quale era stato gettato, abbandonandolo sull’asfalto della Romea, era già lontana. Il traffico della statale avrebbe potuto essergli fatale, se non fosse stato per la coscienza di un automobilista che ieri a mezzogiorno, osservando la scena, non è rimasto indifferente e ha chiamato le forze dell’ordine. Per un cane, probabilmente un incrocio con un Setter, la giornata di ieri è finita miracolosamente bene, con il recupero da parte della Polizia locale e le cure dell’associazione Amici degli animali. Per il suo padrone, invece, potrebbero essere guai. Nonostante il testimone oculare non sia riuscito a prendere la targa della vettura sulla quale viaggiava, la sua testimonianza, unita a i filmati delle telecamere presenti lungo la Statale, potrebbe portare presto alla sua identificazione e, inevitabilmente, alla denuncia.

Il fatto si è verificato in pieno giorno. Come detto, appunto, era mezzogiorno quando alla centrale operativa della municipale è arrivata la segnalazione. L’auto osservata da un testimone oculare all’altezza del chilometro 16 era in corsa quando il quadrupede è stato scaraventato fuori.

Gli agenti, giunti sul posto con una pattuglia si sono messi subito alla ricerca dell’animale, che è stato ritrovato ancora vivo nei paraggi, impaurito, nascosto sotto un rimorchio parcheggiato.

Una volta affidato il cane all’associazione Amici degli animali, sono iniziate le indagini per risalire al proprietario. Pur non avendo fatto in tempo ad annotarsi la targa del veicolo allontanatosi, il testimone ha descritto modello e colore, dando anche indicazioni della direzione presa. Informazioni che ora verranno confrontate con quelle delle telecamere presenti lungo il tratto stradale. Con la lettura del microchip si dovrebbe risalire inoltre alla persona alla quale il quadrupede era intestato. Che ora è facile pensare debba prepararsi a fornire qualche spiegazione.