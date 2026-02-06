Ravenna, ladro di bici scoperto grazie al gps

Alcune sere fa i Carabinieri di Ravenna hanno recuperato una bicicletta rubata poche ore prima, il tutto anche grazie ad un dispositivo GPS ed alla prontezza della proprietaria.

La vittima, accorgendosi che la bici era sparita dal luogo in cui era stata legata, ha immediatamente allertato il 112 riferendo inoltre che il mezzo era dotato di un dispositivo GPS. Grazie alle coordinate fornite in tempo reale dalla donna tramite il dispositivo di tracciamento, i militari intervenuti sono riusciti in breve tempo ad intercettare la bici identificando l’uomo che si trovava in sella.

L’uomo, uno straniero con precedentiper reati contro il patrimonio, è stato quindi accompagnato in Caserma per accertamenti, all’esito dei quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. I Carabinieri, al termine delle attività, hanno restituito la bicicletta alla legittima proprietaria.