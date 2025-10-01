Ravenna, ladri smurano la cassaforte ma vengono fermati dai carabinieri

RAVENNA. La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno sventato un furto commesso ai danni di Mondo Convenienza. I militari della Centrale Operativa di Ravenna hanno ricevuto l’allarme di furto in atto, inviando nell’immediato diverse pattuglie impiegate in servizio di controllo del territorio. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di mettere in fuga i ladri i quali, dopo essere penetrati all’interno dell’esercizio commerciale, avevano divelto dal muro una cassaforte asportandola e tentando la fuga. La cassaforte è stata recuperata dai Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini finalizzate all’identificazione degli autori.