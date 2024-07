Ravenna, ladri in azione e colpo lampo in un’abitazione

Un colpo da professionisti quello che è stato messo a segno nella mattina di ieri in zona Darsena. Approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa - usciti per circa un’ora - i ladri sono entrati all’interno di una villa riuscendo ad aprire la cassaforte a tempo di record. Si sono poi dileguati con il bottino, in corso di quantificazione. Al loro ritorno i padroni di casa hanno trovato la sgradita sorpresa e non hanno potuto fare altro che avvertire la polizia, subito sul posto con le proprie pattuglie. Sono in corso le indagini per assicurare i responsabili alla giustizia. Quello dei furti in casa è una piaga che continua a toccare la città, anche se i dati negli ultimi anni sono in calo