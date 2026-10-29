Ravenna, ladri durante la partita di calcio Under 15: razzia di smartphone e portafogli nello spogliatoio

Erano in campo a giocarsi la partita di campionato, mentre qualcuno entrava nello spogliatoio e faceva razzia delle loro cose. Al ritorno, borse svuotate e oggetti personali spariti. Portafogli, cellulari, orologi: non è rimasto nulla di ciò che aveva valore. Brutta sorpresa per i ragazzi dell’Under 15 del Ravenna Calcio, vittime di un furto avvenuto domenica mattina durante l’incontro casalingo contro il San Marino, disputato nell’impianto di San Zaccaria affidato alla società giallorossa.

A rendere ancora più amara la vicenda è il fatto che gli spogliatoi fossero chiusi a chiave, proprio per impedire incursioni di questo genere. Una precauzione che non è bastata. La porta sarebbe stata forzata nel corso della partita iniziata alle 11, e gli intrusi avrebbero avuto accesso alle sacche dei giovani calciatori senza essere disturbati. Non è ancora stato possibile stabilire con precisione il momento in cui è avvenuto il furto: secondo la ricostruzione, l’intrusione sarebbe avvenuta tra l’inizio del secondo tempo e il termine dell’incontro.

Quando i ragazzi sono rientrati negli spogliatoi, la scoperta. Telefoni cellulari scomparsi, in alcuni casi con denaro custodito nelle cover, orologi portati via e portafogli svuotati. Oltre al valore degli oggetti, il furto ha lasciato i giovani senza documenti personali, comprese carte d’identità, e senza abbonamenti per il trasporto pubblico. Un danno economico significativo per le famiglie, alle prese anche con le incombenze necessarie per recuperare o sostituire quanto sottratto.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine. Sono circa una decina le denunce contro ignoti presentate singolarmente dai genitori dei ragazzi, che si sono rivolti sia ai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, competenti per territorio, sia alla Polizia di Stato. Gli accertamenti dovranno chiarire chi sia entrato negli spogliatoi e come sia riuscito a forzare la porta e ad agire indisturbato.

A rendere il quadro ancora più preoccupante c’è il fatto che, a quanto risulta, episodi analoghi si sarebbero già verificati in passato. Un precedente che spiega perché gli spogliatoi fossero stati chiusi a chiave.

Domenica, per i ragazzi del Ravenna il match contro il San Marino aveva già riservato l’amarezza per la sconfitta 0-3. Una delusione che ha lasciato spazio alla rabbia dopo l’ingresso negli spogliatoi, dove anche gli sciacalli avevano già fatto il loro gioco.