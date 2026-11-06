Ravenna, la truffa dei “like” su WhatsApp gli fa perdere 92mila euro: otto denunce

La promessa di un guadagno facile e immediato in cambio di pochi clic. È l’inganno da cui è partita una complessa indagine condotta dalla Sezione Operativa della Polizia Cibernetica (S.O.S.C.) di Ravenna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha portato alla denuncia di otto persone ritenute responsabili, a vario titolo, di una maxi truffa online.
Nel mirino dei cyberpoliziotti è finita una fitta rete di conti correnti e passaggi di denaro digitali che ha permesso di spolpare i risparmi di un cittadino, raggirato per una cifra superiore ai 92.000 euro.