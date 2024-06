Ravenna, la Terza B dell’Alighieri si ritrova trent’anni dopo la maturità

L’Italia stava proseguendo l’accidentata cavalcata che l’avrebbe portata alla finale di Usa94, Nelson Mandela era appena diventato presidente in Sudafrica e infuriava il conflitto nei Balcani, in un anno che si era portato via Ayrton Senna e Kurt Cobain. Loro invece vivevano il pieno della loro adolescenza ed erano la Terza B del liceo Classico “Dante Alighieri”. Il giugno del 1994, pertanto, li vedeva alle prese con l’esame di maturità. Hanno voluto incontrarsi nuovamente, tre decadi dopo, per una cena al bagno Cesar. Per celebrare il momento li hanno raggiunti anche tre dei loro insegnanti: Aldo Savini, Danila Melandri e Luciana Dusman. Per una serata li hanno esonerati da interrogazioni.