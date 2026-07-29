Ravenna, la tartaruga marina diventa opera d‘arte

Ravenna
  • 29 luglio 2026
La tartaruga Marina appena inaugurata
La tartaruga Marina appena inaugurata
Ravenna, la tartaruga marina diventa opera d‘arte
Ravenna, la tartaruga marina diventa opera d‘arte
Ravenna, la tartaruga marina diventa opera d‘arte
Ravenna, la tartaruga marina diventa opera d‘arte
Ravenna, la tartaruga marina diventa opera d‘arte

RAVENNA - È stato inaugurato questa mattina in via Molo Dalmazia 57/59, a Marina di Ravenna, il murale restaurato e ampliato dall’artista Andrea D’Ascanio, in arte Sardomuto, su un immobile della Capitaneria di porto. L’opera, realizzata originariamente dieci anni fa, conserva la balena e il faro, immagini legate al mare e all’identità della località, alle quali si aggiunge ora una tartaruga marina, omaggio alla biodiversità costiera e all’attività del vicino centro Cestha per il recupero delle specie marine.

L’intervento, diretto artisticamente da Marco Miccoli di Bonobolabo, è stato realizzato nell’ambito del progetto europeo Action e delle iniziative legate al riconoscimento di Ravenna Capitale italiana del Mare 2026. «Ritornare a distanza di dieci anni è stato molto bello: nel tempo cambiano i tratti e cambia anche il luogo», ha raccontato Sardomuto.

La tartaruga è accompagnata verso il mare da un aeroplano di carta, simbolo del percorso di cura e liberazione degli animali salvati dal Cestha. Il progetto rientra nelle attività del Centro locale di adattamento climatico, nato per accrescere la consapevolezza sulla tutela dell’ambiente e sulle politiche di risposta ai cambiamenti climatici. L’intervento è stato possibile anche grazie alla collaborazione della Capitaneria di porto, della Pro loco di Marina di Ravenna e degli organizzatori della Cozza Selvaggia.

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