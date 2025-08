Ravenna. La strada per le crociere dissestata. I turisti stupiti: «Ma dove vivete?»

Una strada dimenticata, ma con un ruolo cruciale per l’accoglienza turistica dell’intera Romagna. È la via Canale Magni, arteria comunale che collega Porto Corsini alla statale Romea: un tratto di pochi chilometri, ma attraversato ogni giorno da auto e corriere che trasportano i turisti in arrivo con le navi da crociera attraccate nel porto ravennate.

A denunciare lo stato di degrado della strada è Rocco Margagnoni, autista imolese che lavora nel settore Ncc (Noleggio con conducente), da anni impegnato nel trasporto passeggeri su prenotazione. Un professionista che, giorno dopo giorno, vede scorrere sotto le ruote dell’auto turisti da tutto il mondo. E vede anche lo stato di quella via, diventata ormai quasi impraticabile. «È una strada disastrata, dove manca la più ordinaria manutenzione.

