Ravenna, la storica Azzurra cambia pelle: «Di nuovo riferimento per la città»

Al momento il vivaio conta tra i 200 e i 220 ragazzi, ma l’intento è quello di crescere ulteriormente, offrendo un ambiente formativo solido e strutturato. Il progetto guarda anche al futuro della prima squadra, che la nuova dirigenza punta a iscrivere di nuovo in Terza Categoria nel giro di due-tre anni, per costruire un percorso completo che vada dai più piccoli alla prima squadra.«L’opportunità era nata già a metà dello scorso anno – racconta Gianluca Migliaccio – ma inizialmente non si concretizzò. Sapevamo che la precedente dirigenza, guidata da Aurelio Bravi, stava per farsi da parte e ci siamo proposti. Erano anni che pensavamo a guidare una realtà come questa. Abbiamo ereditato una struttura viva, su cui abbiamo iniziato a inserire i nostri ideali».