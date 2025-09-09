Ravenna, la storica Azzurra cambia pelle: «Di nuovo riferimento per la città»

Cambio al vertice per la storica società dilettantistica ravennate Azzurra, che si prepara a voltare pagina con l’obiettivo di tornare a essere un punto di riferimento per il calcio giovanile e dilettantistico, non solo per il quartiere attorno alla Zalamella e al Canalazzo, ma per l’intera città. La nuova dirigenza, insediatasi nella scorsa primavera (il passaggio di consegne è avvenuto a maggio), è guidata da Gianluca Migliaccio e Tommaso Mazzavillani, affiancati da una figura di rilievo come Gianluca Atzori, con il ruolo di collaboratore esterno, ex calciatore di Serie A e allenatore con trascorsi anche a Ravenna. La società punta a rifondare il proprio settore giovanile attraverso un nuovo impianto tecnico e metodologico, già testato con successo negli anni passati dalla T&G Academy – la creatura fondata dallo stesso trio – che propone un approccio innovativo al lavoro con i giovani calciatori, basato su piccoli gruppi e rotazioni di tre figure tecniche che curano aspetti specifici dell’allenamento, soprattutto a livello tecnico.

Al momento il vivaio conta tra i 200 e i 220 ragazzi, ma l’intento è quello di crescere ulteriormente, offrendo un ambiente formativo solido e strutturato. Il progetto guarda anche al futuro della prima squadra, che la nuova dirigenza punta a iscrivere di nuovo in Terza Categoria nel giro di due-tre anni, per costruire un percorso completo che vada dai più piccoli alla prima squadra. «L’opportunità era nata già a metà dello scorso anno – racconta Gianluca Migliaccio – ma inizialmente non si concretizzò. Sapevamo che la precedente dirigenza, guidata da Aurelio Bravi, stava per farsi da parte e ci siamo proposti. Erano anni che pensavamo a guidare una realtà come questa. Abbiamo ereditato una struttura viva, su cui abbiamo iniziato a inserire i nostri ideali».