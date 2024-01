Ravenna, la sede del circolo “La Gardela” all’asta

L’immobile di via Portone 35 che dal 1980 ospita il circolo “La Gardela” è stato pignorato e il prossimo 13 febbraio si terrà l’asta giudiziaria: 155.255 euro l’offerta minima per aggiudicarselo, in caso di gara si procederà con rilanci di 10mila.

La vicenda si situa nell’ambito di un contenzioso che riguarda gli eredi della proprietà, mentre “La Gardela” risulta locataria e in ragione del contratto d’affitto avrebbe diritto a rimanere nella propria storica sede per altri 5 anni. Sempre che l’asta non attiri le mire di qualche «speculatore», con il rischio di “sfrattare” il circolo, i suoi 250 soci e anni di storia ravennate. D’altronde l’immobile è di prestigio e può fare gola. È questo il principale timore di Mattia Simionato, presidente de “La Gardela”: in questi giorni la cerchia dei tesserati è stata mobilitata e a breve si terrà un’assemblea per stabilire la linea da tenere. E non sono mancati nemmeno i confronti con avvocati per capire se davvero sia in dubbio la permanenza in via Portone. «Auspico di poter partecipare all’asta - anticipa Simionato - e di acquistare così l’immobile». Secondo il presidente, la vendita rappresenta «un’occasione importantissima per dare finalmente una casa al circolo», anche perché a legare “La Gardela” alle mura in cui si svolgono le sue attività sono anche questioni sentimentali che vanno ben al di là dei conti da far quadrare.

Il lotto - che misura complessivamente 207 metri quadrati, cortile compreso - è solo uno dei tre che andranno all’asta a febbraio: gli altri due sono appartamenti. La porzione data in affitto al circolo era stata valutata nel 2022, su nomina del giudice istruttore Paolo Gilotta, da un perito che le aveva attribuito un valore commerciale complessivo di circa 207mila euro. A questa cifra era già stata applicata una riduzione - si legge nell’ordinanza del giudice - «in considerazione dell’assenza nelle vendite forzate della garanzia per i vizi» e per la «notoria ritrosia del mercato ordinario a rivolgersi al circuito giudiziario per gli acquisti immobiliari». La delega per le operazioni di vendita è stata conferita al commercialista Giuseppe Bongiovanni, custode giudiziario del bene, mentre il gestore della procedura telematica è il gruppo Edicom. In caso di più offerte, la gara terminerà alle 12 del terzo giorno successivo a quello di inizio. Ma è un punto a cui “La Gardela” si augura di non dover arrivare, sperando che il 13 febbraio la busta da aprire sia solo una.