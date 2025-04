Ravenna, la scuola Tavelli sul podio alla Coppa Kangourou della matematica

Da anni, la scuola Tavelli di Ravenna partecipa – con alunni delle scuole medie, e con soddisfacenti risultati – alla Coppa Kangourou della matematica. Anche quest’anno, due squadre della scuola (una composta da alunni delle prime e delle seconde medie, l’altra con alunni delle terze) si sono già qualificate per la finale in programma a Cervia a inizio maggio, tramite le qualificazioni nazionali svoltesi online.

Ma nel frattempo, la scuola ha già ottenuto un lusinghiero risultato nel corso di un concorso originale andato in scena al recente “Play”, il Festival del Gioco andato in scena a Bologna. In quell’occasione, infatti, e sempre sotto l’egida del Kangourou, si è svolto un concorso a squadre “miste”, composte cioè sia da alunni che da adulti: ogni squadra era infatti composta da un gruppo di quattro studenti e da uno di cinque fra genitori e insegnanti. I due gruppi si confrontavano ovviamente con competitor di pari età, ma al termine si sommavano i risultati. E la squadra delle Tavelli è salita sul podio, giungendo terza su una quindicina di compagini provenienti da tutta Italia, dietro alle squadre di Padova e Massa Carrara.

Grande soddisfazione e altrettanto divertimento per i nove portacolori della scuola ravennate, dunque: gli alunni Livia Valmorri, Pietro Zaccaria, Jacopo Siboni e Jacques Ducerf (due di terza A, due di terza B); i genitori Roberto Caccoli, Michela Morigi e Tatiana Lipinskaia; e i due insegnanti di matematica Francesca Incensi e Luca Berardo.