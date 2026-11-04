Ravenna, la rissa degenera e finisce a colpi di sedia: 35enne denunciato

La rissa degenere lo colpisce usando una sedia come arma. I Carabinieri di Ravenna hanno denunciato un 35enne straniero, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, per lesioni personali aggravate. L’identificazione dell’uomo è avvenuta a seguito di una meticolosa attività investigativa, avviata dopo una denuncia della scorsa estate.

I fatti risalgono alla notte del 26 luglio scorso quando, in piazza Kennedy, nel pieno centro storico di Ravenna, per futili motivi, era scoppiata una violenta lite tra il 35enne e un coetaneo, anch’egli straniero. Durante la colluttazione, l’aggressore, dopo aver colpito ripetutamente il rivale, gli aveva scagliato contro una sedia, causandogli vistose ferite.

L’identificazione del responsabile è l’esatta dinamica degli eventi è stata possibile grazie ad una dettagliata analisi dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza e all’ascolto di diverse persone informate sui fatti.