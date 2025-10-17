Ravenna, la rissa degenera con 5 colpi di pistola a salve: coinvolte anche alcune donne

Serata concitata a Ravenna in zona Bassette, vicino al Bingo, dove poco dopo le 21 di giovedì 17 ottobre due gruppi di persone si sono affrontati dando vita ad una rissa poi degenerata con l’esplosione di 5 colpi da una pistola a salve. Ancora in corso di accertamento le cause: sul posto si sono portati gli agenti della polizia di Stato e la squadra mobile sta svolgendo le verifiche necessarie ad identificare i soggetti che hanno preso parte alla rissa, in tutto 5 o 6 persone, tra cui probabilmente anche alcune donne. Alcuni di loro sarebbero già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti: la squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere nella zona per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di due gruppi non collegati fra loro, appartenenti quindi ad ambienti separati: caratteristiche che fanno scemare l’ipotesi del regolamento di conti fra bande criminali, anche se al momento non ci sono elementi che portino ad escludere con certezza nessuna possibilità. Nel corso del parapiglia alcuni dei coinvolti hanno rubato una Peugeot parcheggiata nella zona nel tentativo di mettersi in fuga dai rivali: il mezzo è stato però rinvenuto poco distante dalla polizia intervenuta a stretto, riportato indietro parzialmente distrutto da chi lo aveva sottratto. Sui sedili alcune tracce di sangue, materiale ematico perso da uno partecipanti alla rissa rimasto ferito nella colluttazione. Altre tracce di sangue sono state rinvenute sull’asfalto insieme a un berretto e a un accendino.