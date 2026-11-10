Ravenna, la rigenerazione urbana della darsena portata ad esempio alla COP31 di Antalya

RAVENNA. ENEA partecipa alla COP31, la conferenza Onu sul clima in corso ad Antalya fino al 20 novembre, con un contributo scientifico dedicato ai processi di trasformazione urbana e al ruolo delle amministrazioni locali nella costruzione di percorsi di sviluppo sostenibile. Giovedì, 12 novembre, Paola Clerici Maestosi del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili interverrà alla sessione Urban Planning and Governance, nell’ambito della giornata tematica Resilient Cities and Built Environment. Al centro dell’intervento ENEA l’esperienza di Ravenna sviluppata nell’ambito del progetto europeo DARE, finanziato dal programma Urban Innovative Actions e coordinato dal Comune di Ravenna, con la partecipazione di ENEA e di un partenariato multidisciplinare. Il progetto, avviato nel 2019 e concluso nel 2022, ha affrontato la sfida della rigenerazione della Darsena di Ravenna attraverso un approccio innovativo, basato sull’integrazione tra tecnologie digitali, partecipazione dei cittadini e nuovi modelli di governance urbana. “L’esperienza costituisce oggi un caso di studio per approfondire il ruolo del transition management nella capacità delle amministrazioni locali di orientare processi complessi di trasformazione, mettendo in relazione strategie pubbliche, conoscenze scientifiche, attori territoriali e bisogni delle comunità”, segnala una nota. “La partecipazione alla COP31 rappresenta un riconoscimento importante per un percorso di ricerca avviato oltre sei anni fa, a dimostrazione che il valore di un progetto europeo non si esaurisce con la sua conclusione”, sottolinea Clerici Maestosi. “Il progetto DARE- aggiunge- evidenzia come la sostenibilità delle trasformazioni urbane non dipenda esclusivamente dall’introduzione di nuove tecnologie, ma anche dalla capacità di costruire processi di governance inclusivi, competenze istituzionali e forme durature di collaborazione tra ricerca, amministrazioni pubbliche e attori del territorio”.