Ravenna, “La ricetta della felicità”: la tomba di Dante diventa il set per la serie Rai - Gallery

A Ravenna la tomba di Dante diventa un set per la serie Rai “La ricetta della felicità”, con la regia di Giacomo Campiotti e un cast che comprende tra gli altri Cristiana Capotondi, Lucia Mascino, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella e l’attrice cervese Emma Benini. La numerosa troupe della serie si fermerà in città per qualche giorno e questa mattina ha girato la scena di un gruppo di turisti in visita alla tomba del Sommo Poeta. Nel gruppo anche Emma Benini oltre a una seri di comparse che comprendevano personaggi locali.