Ravenna, la relazione sentimentale accende la lite tra le famiglie fino a una rissa con bastoni e sassi: cinque denunce

Una lite finita con una rissa furibonda. I Carabinieri della Stazione di Mezzano hanno denunciato a piede libero 5 stranieri responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato la sera dello scorso 22 luglio, nel pieno centro abitato di Mezzano. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari sono intervenuti tempestivamente nel luogo in cui era stata segnalata una violenta rissa tra due fazioni che si affrontavano brandendo bastoni e sassi.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, considerata l’agitazione dei coinvolti. Dalle indagini è emerso che il movente del conflitto era riconducibile a forti tensioni tra due nuclei familiari, innescate dall’opposizione alla relazione sentimentale tra due giovani appartenenti alle rispettive famiglie. Durante l’intervento dei militari uno dei partecipanti alla rissa, per sottrarsi all’identificazione, ha tentato la fuga a bordo della propria autovettura, ignorando l’alt dei Carabinieri e allontanandosi a forte velocità e contromano, costringendo i presenti a mettersi in salvo per evitare di essere investiti. Il veicolo è stato bloccato poco dopo dai militari che nell’occasione hanno inoltre accertato che lo stesso era sprovvisto di assicurazione.

I cinque responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre le armi improprie rinvenute sul luogo dello scontro sono state sottoposte a sequestro penale.