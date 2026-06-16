Ravenna, la protesta: “Ostaggi della puzza di fogna in strada”

Odori di fogna insostenibili. Sono stati accolti così i nuovi residenti di una palazzina recentemente ristrutturata di Circonvallazione Piazza d’Armi, civico 93. Appartamenti ancora da vivere con un’ unica avvertenza: non aprire la finestra. Per chi volesse arieggiare le stanze, far entrare ossigeno comporta l’essere travolti da «folate di fogna quotidiane», commenta una residente che ha appena rinnovato la sua abitazione.

Secondo gli abitanti, l’odore nauseabondo proviene dall’impianto di sollevamento delle acque reflue «Bidente», posizionato proprio di fronte alle loro case. «È inconcepibile e degradante non poter nemmeno aprire le finestre di casa senza venire sopraffatti da questa esalazione continua», dichiarano i residenti.

A questo si aggiunge il fatto che la problematica interessi solo le dimore o gli esercizi commerciali direttamente in bocca all’impianto. «Nella nostra zona non ci abitano solo, ma ci sono anche dei negozi che tutti i giorni sono costretti a convivere con questo tanfo. La cosa sconvolgente è che so di nostri vicini di casa poco più avanti che non sentono la puzza con cui noi viviamo quotidianamente» dichiara.

Le autorità sembrano però ignorare la situazione diventata «insostenibile e scandalosa». «La gravissima condizione igienico-sanitaria è stata segnalata più volte alle autorità competenti, raggiunte sia via mail sia via Pec. Purtroppo non ci hanno dato udienza». «Troviamo inaccettabile che i cittadini debbano subire una simile mancanza di tutela e manutenzione».

A completare il quadro disastroso, lo stato del marciapiede di fronte all’impianto idrovoro: «È dissestato, spazzato con poca frequenza e si vede benissimo che la manutenzione non viene attuata da un po’ di tempo».

Passare a piedi sul marciapiede davanti al civico 93 è diventato pericoloso. Per farlo bisogna stare attenti a dove si mette i piedi e soprattutto a tapparsi bene il naso.