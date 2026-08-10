Ravenna, la Polizia si rafforza: 34 nuovi giovani agenti in provincia

La polizia di Stato rafforza la sua presenza in provincia di Ravenna con l’arrivo di 34 nuovi agenti. Il personale appena arruolato è stato subito destinato al controllo del territorio per potenziare la sicurezza non solo nel capoluogo, ma anche nei presidi periferici. Nel dettaglio, cinque poliziotti hanno già preso servizio al Commissariato di Faenza, mentre altri quattro sono andati ad arricchire l’organico di quello di Lugo. A dare il benvenuto ufficiale ai neo-agenti è stata la vicaria del questore, la dottoressa Paola Liaci, che li ha accolti augurando loro buon lavoro e sottolineando l’importanza dell’entusiasmo e della dedizione con cui i giovani si apprestano a iniziare questo nuovo percorso al servizio della comunità.