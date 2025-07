Ravenna, la polizia locale si doterà di un’unità cinofila

RAVENNA - Novità in vista per la polizia locale di Ravenna: entro un anno entreranno in servizio le prime unità cinofile del corpo. Lo ha annunciato il comandante Andrea Giacomini, spiegando che saranno impiegati uno o due cani addestrati, destinati a rafforzare il controllo del territorio.

I cani, affidati in modo continuativo a un agente-conduttore, saranno utilizzati prevalentemente per la ricerca di sostanze stupefacenti, ma potranno intervenire anche in operazioni di soccorso, vigilanza, educazione alla legalità nelle scuole e controllo di parchi e aree pubbliche.

Il progetto sarà realizzato anche grazie a fondi regionali per un totale di 70mila euro, di cui 53mila finanziati dalla Regione. Il Comune attiverà inoltre una convenzione con una struttura veterinaria per garantire l’assistenza sanitaria degli animali. Una svolta operativa che punta a migliorare l’efficacia degli interventi e a rendere ancora più capillare la presenza della polizia locale sul territorio.