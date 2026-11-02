Ravenna, la Polizia di Stato ricorda i suoi caduti nella chiesa di San Paolo Apostolo

In occasione della giornata della commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato di Ravenna ha reso omaggio ai propri caduti con un momento di solenne raccoglimento. La cerimonia si è svolta con la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di San Paolo Apostolo, seguita dalla deposizione di una corona d’alloro in memoria di chi ha sacrificato la vita nell’adempimento del dovere. All’atto commemorativo hanno preso parte il Questore, i Dirigenti della Questura, i familiari delle vittime e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.